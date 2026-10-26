Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował zwycięstwa studenckiej liście Students Win (Student List) w wyborach parlamentarnych w Serbii i oświadczył, że Berlin będzie aktywnie wspierał europejską drogę tego kraju. Poinformowała o tym agencja Anadolu.

Oświadczenie kanclerza Niemiec

Merz napisał w mediach społecznościowych, że niedzielne głosowanie przyniosło jasny wynik, i pogratulował Student List. Według niego lista zdobyła poparcie wyborców dzięki postulatom dotyczącym praworządności, walki z korupcją i podstawowych wolności.

Kanclerz oświadczył również, że Niemcy będą aktywnie wspierać dążenie Serbii do przystąpienia do Unii Europejskiej.

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Wstępne wyniki głosowania

Według wstępnych danych Republikańskiej Komisji Wyborczej Serbii, po przetworzeniu danych z ponad 96% lokali wyborczych lista studencka uzyskała 52,54% głosów. Lista wyborcza byłego prezydenta Serbii Aleksandara Vučicia United Serbia otrzymała 39,29%.

Wybory odbyły się po niemal dwóch latach studenckich protestów, które rozpoczęły się po śmiertelnym zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. Vučić uznał porażkę swojej listy wyborczej i oświadczył, że przyczyną była, jego zdaniem, ingerencja kilku krajów europejskich oraz tak zwanego amerykańskiego „głębokiego państwa”.

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