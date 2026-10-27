Jak podaje ERR News, Sąd Najwyższy Estonii w poniedziałek odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej spółki Nordic Shield Group AB dotyczącej przetargu na zakup betonowych bunkrów dla wschodniej granicy kraju.

Zaskarżenie warunków przetargu

Przetarg prowadzi Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK). Nordic Shield Group AB zaskarżyła określone w nim wymogi dotyczące standardu jakości produkcji oraz certyfikatu ISO.

W RKIK oświadczyli, że certyfikat przedstawiony przez spółkę nie spełniał warunków przetargu. Kierownik projektu Bałtyckiej Linii Obrony w RKIK Armin Siilivask zaznaczył, że po decyzji sądu procedura zakupowa może być kontynuowana.

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Dalsze procedury

Według Siilivaska RKIK dąży do realizacji działań zgodnie z planowanym harmonogramem i, jeśli to możliwe, do zawarcia kontraktu już w marcu przyszłego roku. Wcześniej muszą odbyć się rundy składania ofert, negocjacje, kontrole i ocena.

Estonia planuje zainstalować 600 betonowych bunkrów wzdłuż wschodniej granicy do końca 2027 roku w ramach Bałtyckiej Linii Obrony. RKIK ogłosiło przetarg na zakup bunkrów w 2025 roku.

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