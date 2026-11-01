Sekretarz stanu USA wątpi, by Putin zadowolił się Donbasem

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył na marginesie dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Atlancie, że obecnie nie ma podstaw, by twierdzić, iż zbliża się polubowne rozwiązanie konfliktu między Rosją a Ukrainą. Wyraził również wątpliwości, czy rosyjski dyktator Putin zaprzestanie działań wojennych, nawet jeśli przejmie cały Donbas.

Amerykański urzędnik podkreślił, że Waszyngton nadal bada możliwość dyplomatycznego zakończenia konfliktu, jednak nie można obecnie stwierdzić, że strony są bliskie zawarcia porozumienia.

Według źródeł wśród europejskich urzędników, sekretarz stanu USA wyraził również wątpliwości co do perspektyw podpisania traktatu pokojowego w najbliższych miesiącach oraz sceptycznie ocenił możliwość przybycia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami. Jednocześnie Rubio zaznaczył, że specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, w szczególności Jared Kushner i Steve Witkoff, poświęcają znaczną część czasu na poszukiwanie sposobów rozwiązania kwestii ukraińskiej.

Źródło: Radio Wolność.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia pokojowych negocjacji w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin mogą przeprowadzić nowe rozmowy już w listopadzie. Możliwość spotkania omówili przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy.

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