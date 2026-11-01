Komitet Izby Reprezentantów USA ds. Edukacji i Pracy w swoim raporcie stwierdził systemowy antysemityzm w Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym (APA). Dochodzenie wykazało, że kierownictwo organizacji miało rzekomo ulegać antyizraelskim grupom afiliowanym oraz ignorować lub odrzucać skargi żydowskich psychologów. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Dochodzenie kongresowe rozpoczęto w grudniu 2025 roku pod przewodnictwem Tima Walberga po skargach członków APA. Komitet przeanalizował tysiące wewnętrznych e-maili, projektów i dokumentów administracyjnych dotyczących reakcji stowarzyszenia na przejawy uprzedzeń wobec Żydów.

Oświadczenie po ataku Hamasu

W raporcie stwierdzono, że po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku liderzy APA konsultowali się z Amerykańskim Arabskim, Bliskowschodnim i Północnoafrykańskim Towarzystwem Psychologicznym. Jego przedstawiciele apelowali o usunięcie z oświadczenia APA wzmianek o terroryzmie, twierdząc, że termin ten jest jednostronny i zbyt często stosowany wobec Arabów. W końcowym oświadczeniu APA nie wspomniano o terroryzmie.

Komitet przytoczył również wewnętrzną korespondencję urzędników stowarzyszenia i oświadczył, że skargi żydowskich specjalistów dotyczące nasilenia antysemityzmu były odrzucane. Według raportu APA odmówiło odpowiedzi na ankietę Ligi Przeciw Zniesławieniu (ADL) dotyczącą antysemityzmu, ponieważ pracownicy uznali, że kwestionariusz ma na celu wyszukiwanie niedociągnięć organizacji.

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Reakcja APA i ADL

Komitet zaznaczył również, że w lutym 2026 roku Rada Przedstawicieli APA przyjęła zmienioną rezolucję w sprawie antysemityzmu stosunkiem głosów 127 do 37. Wprowadzono do niej zapisy dotyczące wykorzystywania antysemityzmu jako broni oraz odniesienia do Jerozolimskiej Deklaracji w sprawie Antysemityzmu, mimo sprzeciwu wewnętrznej żydowskiej grupy doradczej.

Prezydent APA Wendy S. Williams i dyrektor generalny Arthur C. Evans Jr. odrzucili w wewnętrznym liście wnioski komitetu. Oświadczyli, że stowarzyszenie jednoznacznie potępia antysemityzm we wszystkich jego formach, odbyło spotkania z żydowskimi psychologami oraz uznało, że praca ta wymaga dalszej uwagi i działań.

ADL poparła dochodzenie komitetu i wezwała APA do przeprowadzenia niezależnego przeglądu, wzmocnienia mechanizmów odpowiedzialności oraz wprowadzenia szkoleń dla kierownictwa dotyczących antysemityzmu.

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