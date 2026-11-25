W Bukareszcie w Rumunii polska Industria Kielce pokonała Dinamo 32:25 w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Po pierwszej połowie goście prowadzili 17:11, informuje Interia Sport. Były to pierwsze punkty zespołu Krzysztofa Lijewskiego w fazie głównej turnieju.

Przewaga do przerwy

Zespół z Kielc dobrze rozpoczął spotkanie: w piątej minucie prowadził 4:1, a do dziesiątej minuty powiększył przewagę do 8:4. Dinamo zmniejszyło stratę i przez pewien czas zbliżyło się do rywala, jednak goście odzyskali kontrolę nad grą.

Ważną rolę w pierwszej połowie odegrał bramkarz Dejan Milosavljev. Po jego interwencji i kontrataku Faruka Yusufa polski klub objął w 23. minucie prowadzenie 13:8. Industria ograniczała również możliwości obrotowego Dinama Calina Dedu i zakończyła pierwszą połowę z przewagą sześciu bramek.

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Kontrola po przerwie

W drugiej połowie zespół z Kielc nadal pewnie grał w obronie. W 38. minucie Kounkoud zdobył bramkę z kontrataku i ustalił wynik na 21:13. Wkrótce potem Theo Monar otrzymał czerwoną kartkę, ale nie wpłynęło to na końcowy rezultat spotkania.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Industrii był Alex Vlah, który zdobył osiem bramek. Arciom Karalek strzelił pięć goli, a Bos i Monar po cztery. W Dinamie po cztery bramki zdobyli Nistor, Buzle, Martins i Makuc.

Następny mecz Ligi Mistrzów Industria rozegra na wyjeździe z duńskim GOG. Awans do ćwierćfinału jest głównym celem kieleckiego klubu w tym sezonie.

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