Prezydent Polski Karol Nawrocki przybył do Chile z trzydniową oficjalną wizytą. W Santiago ma spotkać się z prezydentem Chile José Antonio Kastem, a także odwiedzić kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polska spółka KGHM.

Spotkania w Santiago

Jak informuje RMF24, w środę Nawrocki wręczy odznaczenia przedstawicielom miejscowej polskiej społeczności. W czwartek program przewiduje złożenie wieńca pod pomnikiem generała Bernarda O’Higginsa, rozmowy prezydentów w wąskim gronie oraz spotkanie plenarne, po którym porozmawiają z mediami.

Tego samego dnia polski prezydent ma również spotkać się z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów José Manuelem Salazarem-Xirinachsem.

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Kopalnia i obiekty astronomiczne

W piątek Nawrocki odwiedzi Sierra Gorda, gdzie wydobywa się miedź i molibden. Minister prezydencki Marcin Przydacz nazwał ten projekt największą polską inwestycją za granicą. Jak powiedział, podczas rozmów poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego, współpracy geologicznej i wydobywczej, a także handlu.

Program przewiduje również wizytę na placu budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu oraz w obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.

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