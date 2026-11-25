Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Чили с трехдневным официальным визитом. В Сантьяго он должен встретиться с президентом Чили Хосе Антонио Кастом, а также посетить медно-молибденовый рудник Sierra Gorda, долей в котором владеет польская компания KGHM.

Встречи в Сантьяго

Как сообщает RMF24, в среду Навроцкий вручит награды представителям местной польской общины. В четверг программа предусматривает возложение венка к памятнику генералу Бернардо О’Хиггинсу, переговоры президентов в узком формате и пленарную встречу, после которой они пообщаются со СМИ.

В тот же день польский президент также должен провести встречу с исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна Хосе Мануэлем Саласаром-Сиринаксом.

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Рудник и астрономические объекты

В пятницу Навроцкий посетит Sierra Gorda, где добывают медь и молибден. Министр при президенте Марцин Пшидач назвал этот проект крупнейшей инвестицией Польши за рубежом. По его словам, на переговорах будут затронуты вопросы энергетической безопасности, геологического и горнодобывающего сотрудничества, а также торговли.

Программа также предусматривает посещение строительной площадки Чрезвычайно большого телескопа и обсерватории Астрономического центра имени Николая Коперника Польской академии наук на холме Серро-Мерфи в Чили.

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