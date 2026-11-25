在罗马尼亚布加勒斯特，波兰凯尔采工业队在一场手球欧冠比赛中以32:25击败迪纳摩队。据Interia Sport报道，上半场结束时，客队以17:11领先。这是克日什托夫·利耶夫斯基的球队在本届赛事正赛阶段获得的首个积分。

半场前的优势

来自凯尔采的球队开局顺利：比赛第5分钟时以4:1领先，到第10分钟将优势扩大至8:4。迪纳摩缩小了分差，并一度接近对手，但客队重新掌控了比赛。

门将德扬·米洛萨夫列夫在上半场发挥了重要作用。在他完成扑救、法鲁克·优素福发动反击后，波兰俱乐部在第23分钟以13:8领先。工业队还限制了迪纳摩线球员卡林·德杜的发挥，并以六球优势结束上半场。

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半场后的控制

下半场，凯尔采队继续在防守端稳定发挥。第38分钟，孔库在反击中进球，将比分改写为21:13。不久后，特奥·莫纳尔收到红牌，但这并未影响比赛结果。

工业队得分最高的是阿莱克斯·弗拉赫，他打进8球。阿尔乔姆·卡拉廖克攻入5球，博斯和莫纳尔各进4球。迪纳摩方面，尼斯托尔、布兹莱、马丁斯和马库茨各进4球。

工业队下一场欧冠比赛将客场对阵丹麦GOG队。晋级四分之一决赛是凯尔采俱乐部本赛季的主要目标。

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