В Бухаресте, Румыния, польская «Индустрия» из Кельце победила «Динамо» со счётом 32:25 в матче Лиги чемпионов по гандболу. После первого тайма гости вели 17:11, сообщает Interia Sport. Для команды Кшиштофа Лиевского это были первые очки в основной фазе турнира.

Преимущество до перерыва

Команда из Кельце удачно начала встречу: на пятой минуте она вела 4:1, а к десятой минуте увеличила преимущество до 8:4. «Динамо» сократило отставание и на некоторое время приблизилось к сопернику, однако гости вернули контроль над игрой.

Важную роль в первом тайме сыграл вратарь Деян Милосавлев. После его сейва и контратаки Фарука Юсуфа польский клуб на 23-й минуте повёл 13:8. «Индустрия» также ограничивала возможности линейного «Динамо» Калина Деду и завершила первую половину матча с преимуществом в шесть мячей.

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Контроль после перерыва

Во втором тайме команда из Кельце продолжила надёжно действовать в защите. На 38-й минуте Кунку забросил мяч в контратаке и установил счёт 21:13. Вскоре Тео Монар получил красную карточку, но это не повлияло на итог встречи.

Самым результативным в составе «Индустрии» стал Алекс Влах, забросивший восемь мячей. Арциом Каралёк отметился пятью голами, а Бос и Монар — четырьмя каждый. У «Динамо» по четыре мяча забили Нистор, Бузле, Мартинс и Макуц.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Индустрия» проведёт в гостях против датского GOG. Выход в четвертьфинал является главной целью кельцкого клуба в этом сезоне.

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