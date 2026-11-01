Комитет Палаты представителей США по образованию и труду заявил в своем отчете о системном антисемитизме в Американской психологической ассоциации (APA). Расследование пришло к выводу, что руководство организации якобы уступало антиизраильским аффилированным группам и игнорировало или отклоняло жалобы еврейских психологов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Расследование Конгресса начали в декабре 2025 года под председательством Тима Уолберга после жалоб членов APA. Комитет изучил тысячи внутренних электронных писем, черновиков и административных документов, касающихся реакции ассоциации на проявления антисемитской предвзятости.

Заявление после нападения ХАМАС

В отчете говорится, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года руководители APA консультировались с Американской арабской, ближневосточной и североафриканской психологической ассоциацией. Ее представители призывали убрать из заявления APA упоминания о терроризме, утверждая, что этот термин является односторонним и слишком часто применяется в отношении арабов. В итоговом заявлении APA терроризм не упоминался.

Комитет также привел внутреннюю переписку должностных лиц ассоциации и заявил, что жалобы еврейских специалистов на усиление антисемитизма отклонялись. Согласно отчету, APA отказалась отвечать на опрос Антидиффамационной лиги (ADL) об антисемитизме, поскольку сотрудники считали, что анкета направлена на поиск недостатков организации.

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Реакция APA и ADL

Комитет также отметил, что в феврале 2026 года Совет представителей APA 127 голосами против 37 принял пересмотренную резолюцию об антисемитизме. В нее внесли положения об использовании антисемитизма как оружия и ссылки на Иерусалимскую декларацию об антисемитизме, несмотря на возражения внутренней еврейской консультативной группы.

Президент APA Венди С. Уильямс и генеральный директор Артур С. Эванс-младший во внутреннем письме отвергли выводы комитета. Они заявили, что ассоциация недвусмысленно осуждает антисемитизм во всех его формах, проводила встречи с еврейскими психологами и признали, что эта работа требует дальнейшего внимания и действий.

ADL поддержала расследование комитета и призвала APA провести независимую проверку, усилить механизмы подотчетности и ввести обучение руководства по вопросам антисемитизма.

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