Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, выступил против отправки французских военных в Украину. Спортсмен также назвал эту войну не имеющей непосредственного отношения к его стране.

Об этом говорится в видеозаписи беседы с Ринером во время Конгресса мэров Франции. Видео в соцсети X опубликовал журналист Поль Ларрутуру.

Сначала Ринер предложил провести во Франции досрочные президентские выборы. Объясняя свою позицию, он упомянул Россию и раскритиковал возможную отправку французских военных в Украину.

«Ничего хорошего не предвещает то, что сейчас готовится в отношении России. Мы отправляем войска в Украину без нашего ведома. Я не понимаю, почему мы отправляем войска в Украину, если это не наша война», — сказал дзюдоист.

Когда журналист напомнил, что боевые действия происходят на европейском континенте, Ринер спросил: «Украина входит в Европейский Союз?»

Впоследствии спортсмен начал отступать от своих слов. На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли он считает, что война не касается Франции, Ринер ответил: «Нет, я этого не говорю».

В то же время дзюдоист заявил, что в случае избрания президентом Франции хотел бы способствовать прекращению войны.

«Если бы я завтра стал президентом, я хотел бы быть тем человеком, который объединяет людей, который улыбается и пожимает руки, чтобы положить конец этой войне», — добавил Ринер.

Журналист также отметил, что спортсмен лично знаком с российским диктатором Владимиром Путиным. На это Ринер ответил: «Я знаком со многими президентами».

Об заявлениях спортсмена также сообщает Politico.

Предстоящие президентские выборы во Франции могут существенно повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа. Двое влиятельных французских политиков — лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и представитель леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон — критикуют отдельные направления помощи Киеву. Их заявления вызывают беспокойство среди европейских партнеров Украины.

Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти Франция будет выполнять уже взятые на себя обязательства по поддержке Украины. В частности, речь идет о совместном займе ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.

Напомним, Ле Пен согласилась на встречу с Зеленским.

Добавим, что Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

Ранее во Франции вспыхнули протесты против съезда партии Марин Ле Пен.

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