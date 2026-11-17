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Марін Ле Пен заявила, що в разі приходу до влади Франція виконуватиме вже взяті на себе зобов’язання щодо підтримки України. Зокрема, йдеться про спільну позику ЄС для Києва обсягом 90 млрд євро.

Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі її обрання президенткою Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Reuters за підсумками зустрічі Ле Пен із послом України у Франції Вадимом Омельченком 16 листопада.

За її словами, Франція не має достатніх бюджетних можливостей для збільшення фінансової допомоги Україні. Однак вона пообіцяла виконувати вже взяті зобов'язання, зокрема щодо спільної позики Європейського Союзу для України обсягом 90 млрд євро.

Також Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі або Брюсселі. Водночас український посол повідомив, що запросив її відвідати Україну.

«Зеленський наполягав на тому, щоб Європа, і зокрема Франція, мали місце за столом мирних переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні», — сказав Омельченко.

Під час зустрічі також обговорювали перспективи вступу України до ЄС і НАТО, а також співпрацю в цифровій сфері, ядерній енергетиці та оборонному секторі, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським.

Додамо, що Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

Раніше у Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен.

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