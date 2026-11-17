Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти Франция будет выполнять уже взятые на себя обязательства по поддержке Украины. В частности, речь идет о совместном кредите ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания президентом Франция продолжит оказывать Украине материальную и гуманитарную помощь. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи Ле Пен с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко 16 ноября.

По её словам, у Франции нет достаточных бюджетных возможностей для увеличения финансовой помощи Украине. Однако она пообещала выполнять уже взятые обязательства, в частности в отношении совместного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро.

Также Ле Пен заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже или Брюсселе. В то же время украинский посол сообщил, что пригласил её посетить Украину.

«Зеленский настаивал на том, чтобы Европа, и в частности Франция, заняли место за столом мирных переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине», — сказал Омельченко.

В ходе встречи также обсуждались перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничество в цифровой сфере, ядерной энергетике и оборонном секторе, сообщает Reuters.

Напомним, Ле Пен согласилась на встречу с Зеленским.

Добавим, что Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

Ранее во Франции вспыхнули протесты против съезда партии Марин Ле Пен.

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