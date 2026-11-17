玛丽娜·勒庞表示，如果上台执政，法国将履行此前就支持乌克兰所作出的承诺。具体而言，这包括欧盟为基辅提供的900亿欧元联合贷款。

法国极右翼政党“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞表示，如果她当选法国总统，法国将继续向乌克兰提供物资和人道主义援助。 路透社援引勒庞11月16日与乌克兰驻法国大使瓦迪姆·奥梅尔琴科会晤后的消息报道了这一情况。

她表示，法国没有足够的预算能力来增加对乌克兰的财政援助。不过，她承诺将履行已作出的承诺，特别是关于欧盟向乌克兰提供900亿欧元联合贷款的承诺。

此外，勒庞表示愿意在巴黎或布鲁塞尔与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基会面。与此同时，乌克兰大使透露，他已邀请勒庞访问乌克兰。

“泽连斯基坚持认为，欧洲，特别是法国，应参与旨在结束俄罗斯在乌克兰战争的和平谈判，”奥梅尔琴科表示。

据路透社报道，会谈期间双方还讨论了乌克兰加入欧盟和北约的前景，以及在数字领域、核能和国防领域的合作。

此前，勒庞已同意与泽连斯基会面。

此外，在计划于2027年举行的法国总统大选首轮投票的全部五种预测情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。

此前，法国曾爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党召开党代会。

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