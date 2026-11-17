Marine Le Pen oświadczyła, że w przypadku dojścia do władzy Francja wywiąże się z podjętych już zobowiązań dotyczących wsparcia Ukrainy. Chodzi w szczególności o wspólną pożyczkę UE dla Kijowa w wysokości 90 mld euro.

Liderka francuskiej skrajnie prawicowej partii „Ruch Narodowy” Marine Le Pen oświadczyła, że w przypadku jej wyboru na prezydenta Francja będzie nadal udzielać Ukrainie pomocy materialnej i humanitarnej. Informację tę podała agencja Reuters po spotkaniu Le Pen z ambasadorem Ukrainy we Francji Wadimem Omelczenkiem, które odbyło się 16 listopada.

Według niej Francja nie dysponuje wystarczającymi środkami budżetowymi, by zwiększyć pomoc finansową dla Ukrainy. Obiecała jednak wywiązać się z już podjętych zobowiązań, w szczególności dotyczących wspólnej pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Le Pen zadeklarowała również gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu lub Brukseli. Jednocześnie ambasador Ukrainy poinformował, że zaprosił ją do odwiedzenia Ukrainy.

„Zełenski nalegał, aby Europa, a w szczególności Francja, miały swoje miejsce przy stole negocjacji pokojowych mających na celu zakończenie wojny Rosji na Ukrainie” – powiedział Omelczko.

Podczas spotkania omówiono również perspektywy przystąpienia Ukrainy do UE i NATO, a także współpracę w dziedzinie technologii cyfrowych, energetyki jądrowej i sektora obronnego, jak podaje agencja Reuters.

Przypomnijmy, że Le Pen zgodziła się na spotkanie z Zełenskim.

Dodajmy, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027.

Wcześniej we Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen.

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