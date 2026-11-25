五届奥运柔道冠军泰迪·里纳尔曾表示有意在2027年竞选法国总统，他反对向乌克兰派遣法国军队。 这位运动员还表示，这场战争与他的国家没有直接关系。

这一立场体现在法国市长大会期间与里纳尔对话的视频记录中。该视频由记者保罗·拉鲁图尔在社交媒体X上发布。

起初，里纳尔提议在法国举行提前总统选举。在阐述自己的立场时，他提到了俄罗斯，并批评了可能向乌克兰派遣法国军队的做法。

“目前针对俄罗斯所做的准备预示着不祥之兆。我们在不知情的情况下向乌克兰派遣军队。我不明白，既然这不是我们的战争，为什么我们要向乌克兰派兵？”这位柔道运动员说道。

当记者提醒他战斗正在欧洲大陆进行时，里纳尔反问道：“乌克兰是欧盟成员国吗？”

随后，这位运动员开始收回自己的言论。当记者追问他是否真的认为这场战争与法国无关时，里纳尔回答道：“不，我不是这个意思。”

与此同时，这位柔道运动员表示，如果当选法国总统，他希望为结束战争做出贡献。

“如果我明天当选总统，我想成为那个能够团结人民、面带微笑并握手的人，以此结束这场战争，”里纳尔补充道。

记者还指出，这位运动员与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京私交甚笃。对此，里纳尔回应道：“我认识许多国家元首。”

《Politico》也报道了这位运动员的言论。

即将到来的法国总统大选可能会对巴黎方面今后对乌克兰的支持产生重大影响。 两位有影响力的法国政界人士——极右翼“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞和激进左翼政党“不屈的法国”代表让-吕克·梅朗雄 ——批评了向基辅提供援助的某些方面。他们的言论在乌克兰的欧洲伙伴中引发了担忧。

玛丽娜·勒庞表示，如果上台执政，法国将履行此前就支持乌克兰所作出的承诺。具体而言，这涉及欧盟为基辅提供的900亿欧元联合贷款。

需要指出的是，勒庞已同意与泽连斯基会面。

此外，在计划于2027年举行的法国总统大选首轮投票的全部五种预测情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。

此前，法国曾爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党的党代会。

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