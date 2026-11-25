Pięciokrotny mistrz olimpijski w judo Teddy Riner, który ogłosił zamiar ubiegania się o urząd prezydenta Francji w 2027 roku, wypowiedział się przeciwko wysłaniu francuskich żołnierzy na Ukrainę. Sportowiec stwierdził również, że wojna ta nie dotyczy bezpośrednio jego kraju.

Informacja ta pochodzi z nagrania rozmowy z Rinerem podczas Kongresu Burmistrzów Francji. Film opublikował w serwisie społecznościowym X dziennikarz Paul Larrauture.

Początkowo Riner zaproponował przeprowadzenie we Francji przedterminowych wyborów prezydenckich. Wyjaśniając swoje stanowisko, wspomniał o Rosji i skrytykował ewentualne wysłanie francuskich żołnierzy na Ukrainę.

„To, co się obecnie szykuje w sprawie Rosji, nie wróży nic dobrego. Wysyłamy wojska na Ukrainę bez naszej wiedzy. Nie rozumiem, dlaczego wysyłamy wojska na Ukrainę, skoro to nie jest nasza wojna” – powiedział judoka.

Kiedy dziennikarz przypomniał, że działania wojenne toczą się na kontynencie europejskim, Riner zapytał: „Czy Ukraina należy do Unii Europejskiej?”.

Następnie sportowiec zaczął wycofywać się ze swoich słów. Na doprecyzowujące pytanie dziennikarza, czy rzeczywiście uważa, że wojna nie dotyczy Francji, Riner odpowiedział: „Nie, tego nie mówię”.

Jednocześnie judoka oświadczył, że gdyby został prezydentem Francji, chciałby przyczynić się do zakończenia wojny.

„Gdybym jutro został prezydentem, chciałbym być osobą, która jednoczy ludzi, która się uśmiecha i podaje rękę, aby położyć kres tej wojnie” – dodał Riner.

Dziennikarz zauważył również, że sportowiec osobiście zna rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Na to Reiner odpowiedział: „Znam wielu prezydentów”.

O wypowiedziach sportowca informuje również serwis Politico.

Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji mogą znacząco wpłynąć na dalsze wsparcie Ukrainy ze strony Paryża. Dwoje wpływowych francuskich polityków — liderka skrajnie prawicowego „Związku Narodowego” Marine Le Pen oraz przedstawiciel radykalnie lewicowej partii „Niepokonana Francja” Jean-Luc Mélenchon — krytykują niektóre kierunki pomocy dla Kijowa. Ich wypowiedzi budzą niepokój wśród europejskich partnerów Ukrainy.

Marine Le Pen oświadczyła, że w przypadku dojścia do władzy Francja wywiąże się z już podjętych zobowiązań dotyczących wsparcia Ukrainy. Chodzi w szczególności o wspólną pożyczkę UE dla Kijowa w wysokości 90 mld euro.

Przypomnijmy, że Le Pen zgodziła się na spotkanie z Zełenskim.

Dodajmy, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027.

Wcześniej we Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen.

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