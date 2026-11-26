Udało się uratować mężczyznę, który wieczorem 25 listopada podpalił się w centrum Warszawy. Obecnie przebywa on na oddziale intensywnej terapii. Według wstępnych informacji ukraińskich dyplomatów poszkodowany jest najprawdopodobniej obywatelem Ukrainy.

W resortcie zaznaczono, że pracownicy wydziału konsularnego ambasady Ukrainy w Polsce nawiązali kontakt z polską policją i otrzymali informacje o zdarzeniu.

„Zgodnie z otrzymanymi informacjami poszkodowany z dużym prawdopodobieństwem jest obywatelem Ukrainy. Obecnie strona polska podejmuje działania w celu ostatecznego potwierdzenia jego tożsamości. Udało się uratować mężczyznę, obecnie przebywa on na oddziale intensywnej terapii. Dodatkowe informacje na temat jego stanu zdrowia mają nadejść od właściwych polskich organów i lekarzy” – poinformowano w MSZ.

Ponadto ambasada Ukrainy nawiązała kontakt z matką poszkodowanego i obiecała udzielić jej niezbędnej pomocy. Sytuacja znajduje się pod szczególną obserwacją placówki dyplomatycznej.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Wcześniej polskie media donosiły, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Według informacji polskich mediów poszkodowany jest obywatelem Ukrainy.

Jego obywatelstwo potwierdził na antenie kanału TVP Info polski senator i były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Powołał się on na informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski.

Jednocześnie strona polska kontynuuje procedurę ostatecznego ustalenia tożsamości poszkodowanego.

Przypomnijmy, że w Warszawie 15-letni Ukrainiec zażądał od firmy 300 tysięcy złotych, grożąc wybuchem.

Ponadto Ukrainiec po śmiertelnym ataku w Polsce trafił do szpitala psychiatrycznego.

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