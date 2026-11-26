11月25日晚在华沙市中心自焚的一名男子已被成功救治。目前他正在重症监护室接受治疗。据乌克兰外交官提供的初步信息，该伤者极有可能是乌克兰公民。

该部门指出，乌克兰驻波兰大使馆领事处工作人员已与波兰警方取得联系，并获知了该事件的相关信息。

“根据收到的信息，该伤者极有可能是乌克兰公民。目前波兰方面正在采取措施以最终确认其身份。该男子已被成功救治，目前正在重症监护室接受治疗。 关于其健康状况的更多信息，预计将由波兰主管部门和医务人员提供，”外交部表示。

此外，乌克兰大使馆已与遇难者的母亲取得联系，并承诺向其提供必要的帮助。该情况正受到外交机构的特别关注。

乌克兰外交部新闻处通报了这一消息。

此前，波兰媒体报道称，11月25日晚，一名男子在华沙市中心总统府对面、波兰文化与国家遗产部大楼附近自焚。据波兰媒体报道，该男子为乌克兰公民。

波兰参议员、前外交部长格热戈日·谢蒂纳在TVP Info电视台的直播中证实了其国籍。他援引了波兰内政与行政部的信息。

与此同时，波兰方面正在继续进行最终确认受害者身份的程序。

需要指出的是，此前在华沙，一名15岁的乌克兰少年曾以爆炸相威胁，向一家公司勒索30万兹罗提。

此外，这名乌克兰人在波兰实施致命袭击后被送入精神病院。

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