Мужчину, который вечером 25 ноября совершил самоподжог в центре Варшавы, удалось спасти. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. По предварительной информации украинских дипломатов, пострадавший, скорее всего, является гражданином Украины.

В ведомстве отметили, что сотрудники консульского отдела посольства Украины в Польше установили контакт с польской полицией и получили информацию об инциденте.

«По полученной информации, пострадавший, с высокой степенью вероятности, является гражданином Украины. В настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности. Мужчину удалось спасти, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Дополнительная информация о состоянии его здоровья ожидается от польских компетентных органов и медиков», — сообщили в МИД.

Также украинское посольство установило контакт с матерью пострадавшего и пообещало оказать ей необходимую помощь. Ситуация находится под особым контролем дипломатического ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Ранее польские СМИ сообщали, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши. По информации польских СМИ, пострадавший является гражданином Украины.

Его гражданство в эфире телеканала TVP Info подтвердил польский сенатор и бывший министр иностранных дел Гжегож Схетина. Он сослался на информацию Министерства внутренних дел и администрации Польши.

В то же время польская сторона продолжает процедуру окончательного установления личности пострадавшего.

Напомним, что в Варшаве 15-летний украинец требовал у компании 300 тысяч злотых, угрожая взрывом.

Кроме того, украинец после смертельного нападения в Польше оказался в психиатрической больнице.

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