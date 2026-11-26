Prezydent Rumunii Nicușor Dan sceptycznie ocenia perspektywy zawarcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją do końca roku. Jego zdaniem szanse na osiągnięcie pokoju wzrosną wiosną.

Wypowiedział się na ten temat po przybyciu na szczyt UE w Brukseli.

Dan został zapytany o możliwość zawarcia porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie do końca roku.

„W tej chwili nie jestem zbyt optymistyczny. Rosjanie mają nadzieję, że zima pomoże im wywrzeć presję na społeczeństwo ukraińskie, wykorzystując trudności związane z siecią energetyczną na Ukrainie. Myślę, że większe szanse na pokój pojawią się wiosną przyszłego roku” – powiedział.

„Dlatego ważne jest, abyśmy nadal wspierali Ukrainę i wywierali presję na Rosję” – dodał prezydent Rumunii, jak podaje „Europejska Prawda”.

Ukraina oczekuje od USA podania terminu nowych rozmów pokojowych z udziałem Europy.

Trump roześmiał się w odpowiedzi na pytanie o porozumienie pokojowe do stycznia.

Jeśli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nie uda się przekonać rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie do końca 2026 roku, Wołodymyr Zełenski zwróci się do Kongresu USA z prośbą o wzmocnienie presji na Moskwę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że nowo wybrany Kongres USA, który rozpocznie pracę w styczniu, wykaże jedność w kwestii wsparcia dla Ukrainy.

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