0:00 / 0:00

Президент Румунії Нікушор Дан скептично оцінює перспективи укладення мирної угоди між Україною та Росією до кінця року. На його думку, можливостей для досягнення миру побільшає навесні.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

Дана запитали про можливість досягнення мирної угоди у війні Росії проти України до кінця року.

«Я не дуже оптимістично налаштований у цей момент. Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде весною наступного року», — сказав він.

«Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і тиснули на Росію», — додав президент Румунії, передає «Європейська правда».

Україна очікує від США дату нових мирних переговорів за участі Європи.

Трамп засміявся у відповідь на запитання про мирну угоду до січня.

Якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати російського лідера Володимира Путіна припинити війну проти України до кінця 2026 року, Володимир Зеленський звернеться до Конгресу США з проханням посилити тиск на Москву.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що новообраний Конгрес США, який розпочне роботу в січні, продемонструє єдність у питанні підтримки України.

Читай нас у