Комітет Палати США заявив про системний антисемітизм в APA — Jerusalem Post

Комітет Палати представників США з питань освіти та праці заявив у своєму звіті про системний антисемітизм в Американській психологічній асоціації (APA). Розслідування дійшло висновку, що керівництво організації нібито поступалося антиізраїльським афілійованим групам та ігнорувало або відкидало скарги єврейських психологів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Конгресове розслідування розпочали у грудні 2025 року під головуванням Тіма Волберга після скарг членів APA. Комітет вивчив тисячі внутрішніх електронних листів, чернеток та адміністративних документів щодо реагування асоціації на прояви антиєврейської упередженості.

Заява після нападу ХАМАС

У звіті йдеться, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року керівники APA консультувалися з Американською арабською, близькосхідною та північноафриканською психологічною асоціацією. Її представники закликали прибрати зі заяви APA згадки про тероризм, стверджуючи, що цей термін є однобічним і надто часто застосовується щодо арабів. У підсумковій заяві APA тероризм не згадали.

Також комітет навів внутрішнє листування посадовців асоціації та заявив, що скарги єврейських фахівців на посилення антисемітизму відхилялися. За даними звіту, APA відмовилася відповідати на опитування Антидифамаційної ліги (ADL) щодо антисемітизму, оскільки співробітники вважали анкету спрямованою на пошук недоліків організації.

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Реакція APA та ADL

Комітет також зазначив, що в лютому 2026 року Рада представників APA 127 голосами проти 37 ухвалила переглянуту резолюцію щодо антисемітизму. До неї внесли положення про використання антисемітизму як зброї та посилання на Єрусалимську декларацію про антисемітизм, попри заперечення внутрішньої єврейської дорадчої групи.

Президентка APA Венді С. Вільямс і генеральний директор Артур С. Еванс-молодший у внутрішньому листі відкинули висновки комітету. Вони заявили, що асоціація однозначно засуджує антисемітизм у всіх його формах, проводила зустрічі з єврейськими психологами та визнали, що ця робота потребує подальшої уваги й дій.

ADL підтримала розслідування комітету та закликала APA провести незалежну перевірку, посилити механізми відповідальності й запровадити навчання керівництва щодо антисемітизму.

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