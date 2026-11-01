美国众议院教育和劳动力委员会在其报告中表示，美国心理学会（APA）存在系统性反犹主义。调查得出结论称，该组织领导层据称向反以色列附属团体让步，并忽视或驳回犹太心理学家的投诉。据《耶路撒冷邮报》报道。

在APA成员提出投诉后，国会调查于2025年12月在蒂姆·沃尔伯格主持下启动。委员会审查了数千封内部电子邮件、草案和行政文件，内容涉及该协会对反犹偏见表现的回应。

哈马斯袭击后的声明

报告称，2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，APA领导人与美国阿拉伯、中东和北非心理学会进行了磋商。该协会代表敦促从APA声明中删除有关恐怖主义的表述，称这一术语带有单方面性，并且过于频繁地被用于阿拉伯人。APA最终声明未提及恐怖主义。

委员会还援引了协会官员的内部通信，并称犹太专业人士就反犹主义加剧提出的投诉遭到驳回。报告称，APA拒绝回复反诽谤联盟（ADL）关于反犹主义的调查问卷，因为工作人员认为该问卷旨在寻找该组织的缺点。

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APA和ADL的回应

委员会还指出，2026年2月，APA代表理事会以127票对37票通过了一项修订后的反犹主义决议。其中加入了将反犹主义武器化的条款，以及对《耶路撒冷反犹主义宣言》的引用，尽管内部犹太顾问小组提出反对。

APA主席温迪·S·威廉姆斯和首席执行官小阿瑟·C·埃文斯在一封内部信中驳回了委员会的结论。他们表示，该协会明确谴责一切形式的反犹主义，曾与犹太心理学家举行会议，并承认这项工作需要进一步关注和行动。

ADL支持委员会的调查，并呼吁APA进行独立审查、加强问责机制，以及为领导层开展反犹主义培训。

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