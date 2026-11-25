在波兰罗兹，土耳其加拉塔萨雷在女排欧冠联赛首轮比赛中以3:1击败PGE Budowlani Łódź。波兰队赢下首局，但来自伊斯坦布尔的对手拿下了接下来的三局。各局比分为25:23、19:25、22:25、21:25，Interia Sport报道。

首局归属主队

在玛娅·什托尔克扣球得分后，PGE Budowlani以6:4领先。加拉塔萨雷扳平比分，但主队在局末保住了优势。罗迪卡·布特雷兹和萨莎·普拉宁舍克为罗兹队得分，首局以25:23结束。

第二局，客队以5:2领先，但来自罗兹的排球运动员很快扳平比分。在15:12时，伊斯坦布尔队再次拉开差距，并以25:19赢下该局。

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客队赢下最后两局

第三局中，PGE Budowlani在应对维塔·阿基莫娃时遇到困难，她进入了加拉塔萨雷的首发阵容。土耳其队以12:8领先，但主队缩小分差并扳平比分。局末，加拉塔萨雷再次取得优势，并以25:22赢下该局。

第四局中，波兰队数次缩小分差，并在20:20时恢复均势。然而，局末再次属于加拉塔萨雷，该队以25:21锁定比赛胜利。土耳其俱乐部完成必要程序后，阿基莫娃抵达波兰并参加了比赛。

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