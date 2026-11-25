В Лодзи, Польша, турецкий «Галатасарай» победил PGE Budowlani Łódź в матче первого тура женской Лиги чемпионов по волейболу — 3:1. Польская команда выиграла стартовую партию, однако соперницы из Стамбула взяли три следующих сета. Счёт по партиям — 25:23, 19:25, 22:25, 21:25, сообщает Interia Sport.

Первый сет остался за хозяйками

PGE Budowlani повели 6:4 после атаки Майи Шторк. «Галатасарай» сравнял счёт, однако в концовке партии хозяйки сохранили преимущество. Очки для лодзинской команды набрали Родика Бутерез и Саша Планиншек, а первый сет завершился со счётом 25:23.

Во второй партии гости вышли вперёд 5:2, однако волейболистки из Лодзи быстро сравняли счёт. При счёте 15:12 команда из Стамбула вновь оторвалась от соперниц и выиграла сет 25:19.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гости выиграли два заключительных сета

В третьей партии PGE Budowlani испытывали трудности в противодействии Вите Акимовой, которая вышла в стартовом составе «Галатасарая». Турецкая команда повела 12:8, однако хозяйки сократили отставание и сравняли счёт. В концовке «Галатасарай» снова получил преимущество и выиграл сет 25:22.

В четвёртой партии польская команда несколько раз сокращала отставание и при счёте 20:20 восстановила равновесие. Однако концовка вновь осталась за «Галатасараем», который завершил матч победой 25:21. Акимова прибыла в Польшу и приняла участие в игре после того, как турецкий клуб выполнил необходимые процедуры.

Читай нас в