W Łodzi turecki Galatasaray pokonał PGE Budowlani Łódź w meczu pierwszej kolejki Ligi Mistrzyń w siatkówce kobiet — 3:1. Polska drużyna wygrała pierwszego seta, ale rywalki ze Stambułu zwyciężyły w trzech kolejnych partiach. Wyniki setów: 25:23, 19:25, 22:25, 21:25, informuje Interia Sport.

Pierwszy set dla gospodyń

PGE Budowlani objęły prowadzenie 6:4 po ataku Mai Sztork. Galatasaray wyrównał, jednak w końcówce partii gospodynie utrzymały przewagę. Punkty dla łódzkiej drużyny zdobywały Rodica Buterez i Saša Planinšek, a pierwszy set zakończył się wynikiem 25:23.

W drugiej partii goście wyszli na prowadzenie 5:2, ale siatkarki z Łodzi szybko wyrównały. Przy stanie 15:12 zespół ze Stambułu ponownie odskoczył rywalkom i wygrał seta 25:19.

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Goście wygrali dwa ostatnie sety

W trzeciej partii PGE Budowlani miały trudności z powstrzymaniem Wity Akimowej, która wyszła w podstawowym składzie Galatasaray. Turecka drużyna prowadziła 12:8, ale gospodynie zmniejszyły stratę i wyrównały. W końcówce Galatasaray ponownie uzyskał przewagę i wygrał seta 25:22.

W czwartej partii polska drużyna kilkakrotnie zmniejszała stratę i przy stanie 20:20 doprowadziła do remisu. Jednak końcówka ponownie należała do Galatasaray, który zakończył mecz zwycięstwem 25:21. Akimowa przyjechała do Polski i wzięła udział w spotkaniu po tym, jak turecki klub dopełnił niezbędnych procedur.

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