По меньшей мере 30 человек погибли, ещё 15 пострадавших были доставлены в больницы в результате пожара в автоцистерне с топливом на Каирской кольцевой дороге в районе Аль-Варрак провинции Гиза, к западу от столицы Египта. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Спасательная операция

В ведомстве уточнили, что число погибших возросло до 30 по предварительным данным. Пятнадцать раненых доставили в больницы. В спасательной операции задействовали 39 машин скорой помощи.

В предыдущем заявлении министерство сообщало о девяти людях с ожогами и одном человеке, получившем отравление дымом. Все десять человек тогда были госпитализированы.

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Работа служб

Министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар следит за медицинским реагированием на пожар и поручил больницам вблизи места происшествия повысить готовность к приему пострадавших.

По данным государственного портала Al-Ahram, подразделения гражданской обороны взяли пожар под контроль. Силовики прибыли на место после сообщения о возгорании, а дорожные службы перекрыли дорогу и организовали объезды. Причину пожара власти пока не объявили.

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