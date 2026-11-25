Co najmniej 30 osób zginęło, a kolejne 15 rannych trafiło do szpitali w wyniku pożaru cysterny z paliwem na obwodnicy Kairu w dzielnicy Al-Warraq w prowincji Giza, na zachód od stolicy Egiptu. Informację tę podała agencja Anadolu Agency, powołując się na Ministerstwo Zdrowia tego kraju.

Akcja ratunkowa

Resort sprecyzował, że według wstępnych danych liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30. Piętnaście rannych osób przewieziono do szpitali. W akcji ratowniczej wykorzystano 39 karetek pogotowia.

W poprzednim oświadczeniu ministerstwo poinformowało o dziewięciu osobach z oparzeniami oraz jednej osobie, która odetchnęła dymem. Wszystkie dziesięć osób zostało wówczas hospitalizowanych.

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Działania służb

Minister zdrowia Khaled Abdel Ghaffar nadzoruje działania medyczne związane z pożarem i polecił szpitalom w pobliżu miejsca zdarzenia zwiększyć gotowość do przyjmowania poszkodowanych.

Według informacji podanych przez państwowy portal Al-Ahram, jednostki obrony cywilnej opanowały pożar. Służby bezpieczeństwa przybyły na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze, a służby drogowe zamknęły drogę i zorganizowały objazdy. Władze nie podały jeszcze przyczyny pożaru.

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