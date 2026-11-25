25 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что представители Европейского Союза примут участие в следующем раунде переговоров с Россией о прекращении войны против Украины.

По её словам, Европа получила место за столом переговоров, а к переговорам присоединится сильная европейская команда.

Во время выступления в Страсбурге глава Еврокомиссии отметила активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны, и подчеркнула важность привлечения европейских представителей к переговорному процессу.

«Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее о согласии Кремля на привлечение представителей Евросоюза к переговорам сообщили спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Соответствующее заявление они сделали после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась сразу после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в начале ноября.

В то же время фон дер Ляйен заверила, что Европейский Союз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку и оказывать максимальное давление на Россию для приближения мира. В частности, глава Еврокомиссии напомнила, что на днях ведомство предложило уже 22-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщается со ссылкой на «Радио Свобода».

Напомним, что Песков прокомментировал возможный визит европейской делегации на переговоры в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа присоединится к следующему раунду трехсторонних переговоров с США, Украиной и Россией. По его словам, американская сторона уже обсудила это предложение с Москвой и получила согласие всех участников.

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