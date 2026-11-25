25 listopada przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że przedstawiciele Unii Europejskiej wezmą udział w kolejnej rundzie negocjacji z Rosją dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Jak powiedziała, Europa uzyskała miejsce przy stole negocjacyjnym, a do rozmów dołączy silny europejski zespół.

Podczas przemówienia w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróciła uwagę na ożywienie wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz podkreśliła znaczenie zaangażowania przedstawicieli Europy w proces negocjacyjny.

„Musimy dać dyplomacji jak największą szansę na sukces… Silny europejski zespół weźmie udział w kolejnej rundzie negocjacji. Jest to ważne, ponieważ bezpieczeństwo Ukrainy ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo” – oświadczyła von der Leyen.

Wcześniej o zgodzie Kremla na włączenie przedstawicieli Unii Europejskiej do negocjacji poinformowali wysłannicy specjalni USA Steve Witkoff i Jared Kushner. Odpowiednie oświadczenie wydali po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, które odbyło się bezpośrednio po trójstronnych rozmowach w Abu Zabi na początku listopada.

Jednocześnie von der Leyen zapewniła, że Unia Europejska będzie nadal udzielać Ukrainie maksymalnego wsparcia i wywierać maksymalną presję na Rosję w celu przybliżenia pokoju. W szczególności przewodnicząca Komisji Europejskiej przypomniała, że kilka dni temu Komisja zaproponowała już 22. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej.

Informację tę podaje „Radio Swoboda”.

Przypomnijmy, że Pieskow skomentował ewentualną wizytę delegacji europejskiej w Moskwie w celu przeprowadzenia rozmów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z USA, Ukrainą i Rosją. Według niego strona amerykańska omówiła już tę propozycję z Moskwą i uzyskała zgodę wszystkich uczestników.

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