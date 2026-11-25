11月25日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩证实，欧盟代表将参加与俄罗斯就结束对乌克兰战争举行的下一轮谈判。

她表示，欧洲已在谈判桌上获得一席之地，一支强大的欧洲团队将加入谈判。

在斯特拉斯堡发表讲话时，欧盟委员会主席指出，旨在结束俄乌战争的外交努力正在重启，并强调了让欧洲代表参与谈判进程的重要性。

“我们必须为外交努力提供最大的成功机会……一支强大的欧洲代表团将参加下一轮谈判。这一点至关重要，因为乌克兰的安全直接关系到我们的安全，”冯·德·莱恩表示。

此前，美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳曾通报称，克里姆林宫已同意让欧盟代表参与谈判。 他们在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤后发表了相关声明，此次会晤紧随11月初在阿布扎比举行的三方会谈之后。

与此同时，冯·德·莱恩保证，欧盟将继续向乌克兰提供最大程度的支持，并对俄罗斯施加最大压力，以推动和平进程。 特别是，这位欧盟委员会主席提醒道，该机构近日已提出了针对俄罗斯联邦的第22轮制裁方案。

据“自由电台”报道。

需要指出的是，佩斯科夫此前就欧洲代表团可能赴莫斯科进行谈判一事发表了评论。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，欧洲将加入美国、乌克兰和俄罗斯之间的下一轮三方谈判。据他称，美方已就这一提议与莫斯科进行了讨论，并获得了所有参与方的同意。

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