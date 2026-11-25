25 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО.

Он заявил, что если Запад действительно стремится видеть Украину свободным, суверенным и независимым государством, то должен четко дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина вступает в Альянс.

Об этом Борис Джонсон написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Рютте заявил о блокировании вступления Украины в НАТО несколькими союзниками.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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