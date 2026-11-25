25 listopada były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wezwał do przyjęcia Ukrainy do NATO.

Stwierdził, że jeśli Zachód rzeczywiście pragnie, aby Ukraina była wolnym, suwerennym i niezależnym państwem, to musi jasno dać do zrozumienia rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi, że Ukraina przystępuje do Sojuszu.

Boris Johnson napisał o tym na swoim profilu na Facebooku.

Przypomnijmy, że Rutte poinformował o zablokowaniu przystąpienia Ukrainy do NATO przez kilku sojuszników.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie formuły przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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