Boris Johnson wezwał do przyjęcia Ukrainy do NATO
25 listopada były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wezwał do przyjęcia Ukrainy do NATO.
Stwierdził, że jeśli Zachód rzeczywiście pragnie, aby Ukraina była wolnym, suwerennym i niezależnym państwem, to musi jasno dać do zrozumienia rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi, że Ukraina przystępuje do Sojuszu.
Boris Johnson napisał o tym na swoim profilu na Facebooku.
Przypomnijmy, że Rutte poinformował o zablokowaniu przystąpienia Ukrainy do NATO przez kilku sojuszników.
Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.
Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie formuły przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.