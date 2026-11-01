Держсекретар США сумнівається, що путін задовольниться Донбасом

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Державний секретар США Марко Рубіо у кулуарах дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті заявив, що наразі немає підстав стверджувати про наближення переговорного врегулювання війни Росії проти України. Також він висловив сумнів, що російський диктатор путін зупиниться, навіть якщо отримає весь Донбас.

Американський посадовець наголосив, що Вашингтон продовжує з'ясовувати можливість дипломатичного завершення конфлікту, однак назвати сторони близькими до укладення угоди наразі неможливо.

За даними джерел серед європейських посадовців, держсекретар США також висловив сумніви щодо перспектив підписання мирного договору найближчими місяцями та скептично оцінив можливість приїзду російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. Водночас Рубіо зазначив, що спеціальні посланці президента Дональда Трампа, зокрема Джаред Кушнер та Стів Віткофф, приділяють значну частину часу пошуку шляхів врегулювання українського питання.

Джерело: Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть провести нові переговори вже у листопаді. Можливість зустрічі обговорили представники Вашингтона та Москви.

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