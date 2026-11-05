Після перемоги на виборах демократи хочуть відновити підтримку України – Reuters

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Демократи, які за підсумками виборів отримають контроль над обома палатами Конгресу США, мають намір домагатися відновлення військової та фінансової допомоги Україні. Підтримка Києва стане одним із пріоритетів партії після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічників конгресменів-демократів.

Перемога на виборах дозволить демократам визначати порядок денний Сенату та Палати представників, а також виносити на голосування нові пакети допомоги Україні. За даними джерел видання, у цьому питанні вони можуть заручитися підтримкою частини республіканців, які раніше виступали за продовження постачання зброї Києву.

Якщо президент США Дональд Трамп накладе вето на відповідні законопроєкти, для його подолання демократам знадобиться дві третини голосів у кожній із палат Конгресу.

За президентства Дональда Трампа обсяги американської допомоги Україні різко скоротилися. За даними Кільського інституту світової економіки, у 2022–2024 роках США щороку надавали Києву в середньому 30,6 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Reuters

Нагадаємо, що Зеленський сподівається на більшу допомогу США у разі перемоги демократів — NDTV World

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