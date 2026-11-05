После победы на выборах демократы намерены возобновить поддержку Украины — Reuters

Демократы, которые по итогам выборов получат контроль над обеими палатами Конгресса США, намерены добиваться возобновления военной и финансовой помощи Украине. Поддержка Киева станет одним из приоритетов партии после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников конгрессменов-демократов.

Победа на выборах позволит демократам определять повестку дня Сената и Палаты представителей, а также выносить на голосование новые пакеты помощи Украине. По данным источников издания, в этом вопросе они могут заручиться поддержкой части республиканцев, которые ранее выступали за продолжение поставок оружия Киеву.

Если президент США Дональд Трамп наложит вето на соответствующие законопроекты, для его преодоления демократам понадобится две трети голосов в каждой из палат Конгресса.

При президентстве Дональда Трампа объемы американской помощи Украине резко сократились. По данным Кильского института мировой экономики, в 2022–2024 годах США ежегодно предоставляли Киеву в среднем 30,6 млрд евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Reuters

Напомним, что Зеленский надеется на более значительную помощь со стороны США в случае победы демократов — NDTV World

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