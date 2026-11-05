Po zwycięstwie w wyborach Demokraci chcą wznowić wsparcie dla Ukrainy – Reuters

Demokraci, którzy w wyniku wyborów przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych, zamierzają dążyć do wznowienia pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy. Wsparcie dla Kijowa stanie się jednym z priorytetów partii po rozpoczęciu prac nowego składu Kongresu w styczniu 2027 roku.

Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na współpracowników demokratycznych kongresmenów.

Zwycięstwo w wyborach pozwoli demokratom wyznaczać porządek obrad Senatu i Izby Reprezentantów, a także poddawać pod głosowanie nowe pakiety pomocy dla Ukrainy. Według źródeł agencji, w tej kwestii mogą oni liczyć na poparcie części republikanów, którzy wcześniej opowiadali się za kontynuacją dostaw broni do Kijowa.

Jeśli prezydent USA Donald Trump zawetuje odpowiednie projekty ustaw, do odrzucenia weta demokratom potrzebne będą dwie trzecie głosów w każdej z izb Kongresu.

Za prezydentury Donalda Trumpa skala amerykańskiej pomocy dla Ukrainy gwałtownie spadła. Według danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kiel w latach 2022–2024 Stany Zjednoczone przekazywały Kijowowi średnio 30,6 mld euro pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej rocznie.

Informuje o tym agencja Reuters

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