Государственный секретарь США Марко Рубио в кулуарах двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати» в Атланте заявил, что на данный момент нет оснований утверждать о приближении переговорного урегулирования войны России против Украины. Также он выразил сомнение в том, что российский диктатор Путин остановится, даже если получит весь Донбасс.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжает изучать возможность дипломатического урегулирования конфликта, однако назвать стороны близкими к заключению соглашения пока невозможно.

По данным источников среди европейских чиновников, госсекретарь США также выразил сомнения относительно перспектив подписания мирного договора в ближайшие месяцы и скептически оценил возможность приезда российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В то же время Рубио отметил, что специальные посланники президента Дональда Трампа, в частности Джаред Кушнер и Стив Виткофф, уделяют значительную часть времени поиску путей урегулирования украинского вопроса.

Источник: Радио Свобода.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести новые переговоры уже в ноябре. Возможность встречи обсудили представители Вашингтона и Москвы.

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