Премьер-министр Венгрии рассказал о своих закарпатских корнях

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что его прадед Лайош Эросс был родом из украинского города Мукачево в Закарпатье. По словам венгерского политика, его предок при жизни работал там окружным писарем, а сейчас его могила находится в Венгрии, в селе Добош Бекешского округа.

Мадьяр отметил, что в дни поминовения предков каждая венгерская семья вспоминает свои корни и чтит память предыдущих поколений. Глава венгерского правительства также упомянул об инциденте с повреждением могилы своего прадеда в Добоше, подчеркнув, что не держит зла на виновных, а цветы на месте захоронения уже пересажены.

Источник: Пост Петера Мадяра в Facebook.

В Киеве 1 ноября состоялась церемония открытия бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя, казненного советскими властями после подавления Венгерской революции 1956 года.

Ежегодно 23 октября в Венгрии отмечают национальный праздник, посвящённый началу революции 1956 года и провозглашению Венгерской Республики в 1989 году. Эта дата напоминает о попытке венгров освободиться от советского влияния, борьбе за политические права и переходе страны к демократической системе. Праздник сопровождается официальными церемониями, возложением цветов и памятными мероприятиями.

Омбудсмены Украины и Венгрии почтили память погибших, возложив цветы Защитникам Украины на территории историко-мемориального комплекса «Кальвария», а также к Памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунистических диктатур.

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