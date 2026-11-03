В Эстонии искусственный интеллект все чаще выполняет простые задачи, с которых молодые специалисты традиционно начинали карьеру. Это может усложнить поиск первой работы или стажировки, поскольку работодатели ищут сотрудников с большим опытом, сообщает ERR News.

ИИ берет на себя базовые задачи

Маркетолог и предприниматель Гандо Синисалу отметил, что искусственный интеллект уже создает простые тексты и визуальные материалы, а также автоматизирует отдельные маркетинговые процессы. По его словам, часть рабочих мест исчезнет, хотя одновременно будут возникать новые профессии.

По мнению Синисалу, самая большая проблема заключается в изменении привычной модели входа в профессию. Ранее выпускники начинали с базовых задач на младших должностях или во время практики, постепенно приобретая опыт. Теперь такие задачи ИИ часто выполняет быстрее и эффективнее, поэтому молодым людям может не хватать возможностей для получения первоначального опыта.

В то же время он считает преимуществом молодежи то, что она быстро учится и с детства пользуется технологиями искусственного интеллекта. По его оценке, в маркетинге будет расти потребность в редакторах и кураторах, способных оценивать созданные ИИ текст или изображения, улучшать их и отклонять неудачные результаты.

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Ценность опытных специалистов растет

Партнер консалтинговой компании Meta Advisory Анн Хиемаа сказала, что в сфере связей с общественностью ИИ повысил ценность опытных специалистов по коммуникациям. Особенно важными становятся специалисты, которые могут анализировать бизнес, целевые аудитории, клиентов и общественные изменения, а также превращать эту информацию в решения для развития компаний.

Она отметила, что работники, чья работа преимущественно сводилась к созданию контента среднего качества, будут испытывать большее давление на рынке труда. В то же время коммуникации сохранят значение, поскольку внимание аудитории сокращается, а информацию необходимо подавать в понятных форматах.

К изменениям советуют готовиться заранее

Генеральный директор Эстонской кассы страхования от безработицы Герт Тийвас считает, что ИИ будет все больше влиять на всех работников офисных профессий. Он призвал не ждать масштабной волны сокращений, а начинать учиться уже сейчас. По его словам, к изменениям стоит готовиться работникам ИТ-компаний, телекоммуникационных фирм, банков, юридических компаний и государственного сектора.

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