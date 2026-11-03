W Estonii sztuczna inteligencja coraz częściej wykonuje proste zadania, od których młodzi specjaliści tradycyjnie rozpoczynali karierę. Może to utrudnić znalezienie pierwszej pracy lub stażu, ponieważ pracodawcy szukają pracowników z większym doświadczeniem, informuje ERR News.

AI przejmuje podstawowe zadania

Marketingowiec i przedsiębiorca Gando Sinisalu zauważył, że sztuczna inteligencja już tworzy proste teksty i materiały wizualne, a także automatyzuje niektóre procesy marketingowe. Jego zdaniem część miejsc pracy zniknie, choć jednocześnie będą powstawać nowe zawody.

Zdaniem Sinisalu największy problem polega na zmianie dotychczasowego modelu wejścia do zawodu. Wcześniej absolwenci zaczynali od podstawowych zadań na stanowiskach juniorskich lub podczas praktyk, stopniowo zdobywając doświadczenie. Obecnie takie zadania AI często wykonuje szybciej i efektywniej, dlatego młodym ludziom może brakować możliwości zdobycia początkowego doświadczenia.

Jednocześnie za atut młodych ludzi uważa to, że szybko się uczą i od dzieciństwa korzystają z technologii sztucznej inteligencji. Jego zdaniem w marketingu będzie rosło zapotrzebowanie na redaktorów i kuratorów, którzy potrafią oceniać teksty lub obrazy generowane przez AI, ulepszać je i odrzucać nieudane wyniki.

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Wartość doświadczonych specjalistów rośnie

Partnerka firmy konsultingowej Meta Advisory, Ann Hiemae, powiedziała, że w obszarze public relations AI zwiększyła wartość doświadczonych specjalistów ds. komunikacji. Szczególnie ważni stają się specjaliści, którzy potrafią analizować biznes, grupy docelowe, klientów i zmiany społeczne, a także przekształcać te informacje w rozwiązania służące rozwojowi firm.

Zauważyła, że pracownicy, których praca sprowadzała się głównie do tworzenia treści średniej jakości, będą odczuwać większą presję na rynku pracy. Jednocześnie komunikacja zachowa znaczenie, ponieważ uwaga odbiorców się skraca, a informacje trzeba przedstawiać w zrozumiałych formatach.

Do zmian radzą przygotować się zawczasu

Dyrektor generalny Estońskiej Kasy Ubezpieczenia od Bezrobocia Gert Tiivas uważa, że AI będzie coraz bardziej wpływać na wszystkich pracowników zawodów biurowych. Wezwał, by nie czekać na falę masowych zwolnień, lecz zacząć uczyć się już teraz. Według niego do zmian powinni przygotować się pracownicy firm IT, firm telekomunikacyjnych, banków, firm prawniczych i sektora publicznego.

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