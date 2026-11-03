在爱沙尼亚，人工智能正日益承担年轻专业人士传统上用以开启职业生涯的简单任务。由于雇主正在寻找经验更丰富的员工，这可能使寻找第一份工作或实习岗位变得更加困难，ERR News报道。

AI接手基础任务

营销人士兼企业家甘多·西尼萨卢指出，人工智能已经能够创作简单文本和视觉材料，并自动化部分营销流程。他表示，一部分工作岗位将消失，但与此同时也会出现新的职业。

西尼萨卢认为，最大的问题在于进入职业领域的传统模式正在改变。过去，毕业生从初级职位或实习期间的基础任务做起，逐步积累经验。如今，这些任务往往由AI更快、更高效地完成，因此年轻人可能缺少获得初步经验的机会。

与此同时，他认为年轻人的优势在于他们学习很快，并且从小就使用人工智能技术。他预计，在营销领域，对能够评估AI生成的文本或图像、加以改进并剔除不佳结果的编辑和策划人员的需求将会增长。

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经验丰富的专业人士价值上升

咨询公司Meta Advisory的合伙人安·希耶马表示，在公共关系领域，AI提高了经验丰富的传播专业人士的价值。能够分析企业、目标受众、客户和社会变化，并将这些信息转化为促进公司发展的解决方案的专业人士，正变得尤为重要。

她指出，工作主要局限于制作中等质量内容的员工，将在劳动力市场上感受到更大压力。与此同时，传播仍将保持重要性，因为受众的注意力持续时间正在缩短，信息需要以易于理解的形式呈现。

建议提前为变化做好准备

爱沙尼亚失业保险基金首席执行官格特·蒂瓦斯认为，AI将越来越多地影响所有从事办公室职业的员工。他呼吁不要等待大规模裁员潮，而应从现在开始学习。他表示，IT公司、电信企业、银行、律师事务所和公共部门的员工应为这些变化做好准备。

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