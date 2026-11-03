捷克未完成北约70%的能力发展目标——RMF24

捷克未完成北约制定的70%军事能力发展目标，在成本最高的领域落后了五到十年。捷克政府批准的该国武装部队发展新战略中这样指出，RMF24报道。

文件指出，这些不足限制了捷克军队执行与北约集体防御有关任务的能力。该战略的作者还评估称，俄罗斯袭击北约和欧盟国家的可能性正在上升。

扩充军队与防空

该计划规定，到2030年将捷克武装部队人数从约2.6万人增至3.2万名军人。优先事项包括发展防空和反无人机系统、加快引入新技术，以及加强保卫本国领土的能力。

与此同时，该战略承认，尽管欧洲安全环境正在恶化，未来几年情况改善仍将十分缓慢。捷克总统彼得·帕维尔批评了文件中的相关规定，称即使在相对长期的前景下，这些规定也无法实现基本目标。

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支出与国防采购

捷克近年来的国防支出低于国内生产总值的2%。现政府计划在2027年至2029年期间不将支出提高到这一水平以上。与此同时，北约国家商定，到2035年，用于基础防御的支出应达到每年国内生产总值的3.5%，另有1.5%的国内生产总值应用于基础设施。

捷克计划规定在2030年至2035年达到国内生产总值3.5%的水平。到2030年，资金将几乎全部投向已获批准的项目，包括采购24架F-35战斗机、豹式坦克以及短程和中程防空系统。该战略评估称，这可能会减缓中型旅的组建、无人系统的发展以及反无人机能力的发展。

捷克总理安德烈·巴比什将加快招募军人、投资防空以及反无人机系统列为关键任务。

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