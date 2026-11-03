Чехия не выполняет 70% целей НАТО по развитию возможностей — RMF24

Чехия не выполняет 70% целей по развитию военных возможностей, определённых НАТО, а в наиболее затратных направлениях отстаёт на пять-десять лет. Об этом говорится в новой стратегии развития Вооружённых сил страны, которую утвердило чешское правительство, сообщает RMF24.

В документе отмечается, что эти недостатки ограничивают способность чешской армии выполнять задачи, связанные с коллективной обороной Альянса. Авторы стратегии также оценивают, что вероятность российского нападения на государства НАТО и Европейского Союза растёт.

Увеличение армии и противовоздушная оборона

План предусматривает увеличение численности чешских Вооружённых сил примерно с 26 тысяч до 32 тысяч военнослужащих к 2030 году. Среди приоритетов названы развитие противовоздушной обороны и систем противодействия дронам, более быстрое внедрение новых технологий и усиление возможностей для защиты собственной территории.

В то же время стратегия признаёт, что в ближайшие годы ситуация будет улучшаться медленно, несмотря на ухудшение среды безопасности в Европе. Президент Чехии Петр Павел раскритиковал положения документа, заявив, что они не позволяют достичь даже базовых целей даже в относительно долгосрочной перспективе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы и оборонные закупки

Чехия в последние годы тратила на оборону менее 2% ВВП. Нынешнее правительство не планирует увеличивать расходы выше этого уровня в 2027–2029 годах. В то же время государства НАТО договорились, что к 2035 году расходы на базовую оборону должны составлять 3,5% ВВП в год, а ещё 1,5% ВВП должно направляться на инфраструктуру.

Чешский план предусматривает достижение уровня 3,5% ВВП в 2030–2035 годах. До 2030 года средства почти полностью будут направляться на уже утверждённые программы, в частности закупку 24 истребителей F-35, танков Leopard и систем противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия. По оценке стратегии, это может замедлить формирование средней бригады, развитие беспилотных систем и средств борьбы с дронами.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ключевыми задачами ускорение набора военнослужащих, инвестиции в противовоздушную оборону и системы противодействия беспилотникам.

Читай нас в