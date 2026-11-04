В Эстонии Центристская партия возглавила новый опрос общественного мнения Norstat, получив 24,2% поддержки. За ней расположились партия Isamaa с 23% и Социал-демократическая партия с 17,4%, сообщает ERR News.

Изменения в рейтингах

За неделю поддержка Центристской партии выросла на 1,1 процентного пункта и достигла самого высокого уровня с июля 2020 года. Рейтинг Isamaa за этот период почти не изменился.

За четыре недели Социал-демократическая партия прибавила 2,7 процентного пункта. Ее нынешний результат является самым высоким с августа 2024 года.

Консервативная народная партия Эстонии EKRE заняла четвертое место с 12,8% поддержки, потеряв за неделю один процентный пункт. Партия реформ получила 11,9%; за последние шесть недель ее рейтинг суммарно сократился на 2,1 процентного пункта.

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Возможное распределение мандатов

Проходной барьер также преодолела бы партия Parempoolsed, или «Правые», с 6% поддержки. Коалиционная партия Eesti 200 имеет 1,3%. Партию Koos поддержали 0,7% респондентов, Зеленых Эстонии — 0,6%, Эстонских националистов и консерваторов ERK — 0,3%.

Суммарная поддержка партий правящей коалиции составляет 13,2%, тогда как оппозиционные партии, представленные в Рийгикогу, имеют 77,4%. По расчетам политолога Мартина Мёльдера, при таких результатах Центристская партия могла бы получить 27 мест в парламенте, Isamaa — 25, социал-демократы — 19, EKRE — 13, Партия реформ — 12, а Parempoolsed — пять.

Агрегированные результаты охватывают период с 5 октября по 1 ноября. В исследовании приняли участие 4 тысячи граждан Эстонии избирательного возраста.

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