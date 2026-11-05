Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что депортации продолжатся после масштабных побед демократов на промежуточных выборах 2026 года. Как сообщает The Hill, демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. Соответствующий пост чиновник опубликовал в социальных сетях 4 ноября.

Демократы во время кампании критиковали иммиграционную политику президента Дональда Трампа. Некоторые из них также использовали на предвыборных мероприятиях призывы ликвидировать Службу иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Спор вокруг ICE

Накануне голосования Маллин отвергал критику в адрес ICE. Он также отреагировал на предупреждение бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что сотрудники службы могут пытаться запугивать избирателей возле избирательных участков.

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В интервью ведущему Fox News Уиллу Кейну до закрытия избирательных участков во вторник Маллин заявил, что агенты ICE не будут находиться возле мест голосования, если не возникнет угроза. По его словам, этот вопрос также поднимался во время слушаний по утверждению его в должности.

Планы демократов в Конгрессе

Демократы заявляли о намерении использовать контроль над Конгрессом для ограничения деятельности ICE. Они могут не предоставить агентству будущее финансирование и осуществлять надзор за его работой. В то же время такие шаги могут столкнуться с сопротивлением республиканцев, а законодательные инициативы — с президентским вето.

В прошлом месяце представительница Палаты представителей Делия Рамирес внесла законопроект Reimagining Safety Act о реорганизации иммиграционных органов США. Помимо прочего, документ предусматривает замену Министерства внутренней безопасности новым ведомством, ориентированным на сообщества. Опрос The New York Times и Siena University перед выборами показал, что 52% вероятных избирателей больше поддерживали демократов в вопросах иммиграции, тогда как республиканцев — 45%.

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