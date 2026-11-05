Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Markwayne Mullin oświadczył, że deportacje będą kontynuowane po zdecydowanych zwycięstwach Demokratów w wyborach śródokresowych w 2026 roku. Jak podaje The Hill, Demokraci zdobyli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Urzędnik opublikował odpowiedni wpis w mediach społecznościowych 4 listopada.

Demokraci podczas kampanii krytykowali politykę imigracyjną prezydenta Donalda Trumpa. Niektórzy z nich wykorzystywali również podczas wydarzeń wyborczych wezwania do likwidacji amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE).

Spór wokół ICE

W przeddzień głosowania Mullin odrzucał krytykę pod adresem ICE. Odniósł się również do ostrzeżenia byłej sekretarz stanu USA Hillary Clinton, że pracownicy tej służby mogą próbować zastraszać wyborców w pobliżu lokali wyborczych.

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W wywiadzie dla prowadzącego Fox News Willa Caina, przed zamknięciem lokali wyborczych we wtorek, Mullin oświadczył, że agenci ICE nie będą przebywać w pobliżu miejsc głosowania, chyba że pojawi się zagrożenie. Jak powiedział, kwestia ta była również poruszana podczas przesłuchań w sprawie zatwierdzenia go na stanowisku.

Plany Demokratów w Kongresie

Demokraci deklarowali zamiar wykorzystania kontroli nad Kongresem do ograniczenia działalności ICE. Mogą nie przyznać agencji przyszłego finansowania i sprawować nadzór nad jej pracą. Jednocześnie takie kroki mogą spotkać się z oporem Republikanów, a inicjatywy ustawodawcze — z prezydenckim wetem.

W ubiegłym miesiącu członkini Izby Reprezentantów Delia Ramirez przedstawiła projekt ustawy Reimagining Safety Act dotyczący reorganizacji amerykańskich organów imigracyjnych. Między innymi dokument przewiduje zastąpienie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego nową instytucją ukierunkowaną na społeczności. Sondaż The New York Times i Siena University przed wyborami wykazał, że 52% prawdopodobnych wyborców bardziej popierało Demokratów w kwestiach imigracyjnych, podczas gdy Republikanów — 45%.

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