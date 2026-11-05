马林称美国驱逐行动将继续进行——The Hill

美国国土安全部长马克韦恩·马林表示，在民主党于2026年中期选举中大获全胜后，驱逐行动将继续进行。据《国会山报》报道，民主党赢得了对众议院和参议院的控制权。这名官员于11月4日在社交媒体上发布了相关帖文。

民主党人在竞选期间批评了总统唐纳德·特朗普的移民政策。其中一些人还在竞选活动中呼吁废除美国移民与海关执法局（ICE）。

围绕ICE的争议

在投票前夕，马林驳斥了针对ICE的批评。他还回应了美国前国务卿希拉里·克林顿的警告，即该机构工作人员可能试图在投票站附近恐吓选民。

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周二投票站关闭前，马林在接受福克斯新闻主持人威尔·凯恩采访时表示，除非出现威胁，否则ICE特工不会出现在投票地点附近。他表示，这一问题也在其职位任命确认听证会上被提出。

民主党在国会的计划

民主党人表示，他们打算利用对国会的控制权来限制ICE的活动。他们可能不会向该机构提供未来的资金，并对其工作进行监督。与此同时，此类举措可能遭到共和党人的反对，而立法倡议可能面临总统否决。

上个月，众议院议员德莉娅·拉米雷斯提出了有关重组美国移民机构的《重塑安全法案》（Reimagining Safety Act）。除其他内容外，该文件规定以一个面向社区的新机构取代国土安全部。选举前《纽约时报》和锡耶纳大学的一项民调显示，52%的可能选民在移民问题上更支持民主党，而支持共和党的比例为45%。

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