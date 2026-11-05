Политические комитеты, поддерживающие индустрию искусственного интеллекта или выступающие за более строгие правила для нее, потратили миллионы долларов на промежуточные выборы в США. Наиболее заметные расходы не всегда принесли результат: кандидат в Сенат от Южной Каролины Дарлин Грэм, на поддержку которой два комитета направили в совокупности $4,8 млн, проиграла выборы. Об этом сообщает TechCrunch.

Расходы сторонников индустрии

American Mission и Building the Future поддерживали Грэм в ее сенатской кампании. American Mission является республиканским подразделением политической группы Leading the Future, которую поддерживают президент OpenAI Грег Брокман и венчурная компания Andreessen Horowitz.

American Mission также потратил более $500 тыс. на поддержку республиканцев Аарона Флинта в Монтане и Лори Бакхаут в Северной Каролине — оба потерпели поражение. В то же время демократическое подразделение Leading the Future, Think Big, поддержало представителя Флориды Джареда Московица, который сохранил мандат в Палате представителей.

По данным издания, Leading the Future сосредоточивалась преимущественно на праймериз, где считала расходы более эффективными для повышения узнаваемости кандидатов и формирования их подходов к политике в сфере ИИ. На праймериз группа потратила $27,38 млн, в том числе $8 млн — на кампанию против члена Ассамблеи штата Нью-Йорк Алекса Бореса, который в июне проиграл борьбу за место в Конгрессе.

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Сторонники ограничений для ИИ

Группы, добивающиеся усиления мер предосторожности в сфере ИИ, также получили смешанные результаты. Public First, которую поддерживает Anthropic, через аффилированный политический комитет поддерживала нескольких республиканцев, проигравших выборы, но успешнее работала с кандидатами-демократами. Она также перечислила $3 млн комитету в поддержку сенатора штата Калифорния Скотта Винера, который на момент публикации лидировал в своей гонке.

Guardrails Alliance потратила более $1 млн на кампании против представителя Калифорнии Джимми Гомеса и Флинта; оба кандидата проиграли. Группа также направила $300 тыс. на поддержку Анджелы Гонсалес-Торрес, победившей Гомеса.

Спор о правилах для ИИ

Ключевым предметом противостояния между такими комитетами является вопрос о том, должен ли Конгресс США принять единую общенациональную систему регулирования ИИ, которая будет иметь приоритет над законами штатов, или же штаты сохранят право устанавливать собственные меры предосторожности. Leading the Future заявила о намерении продолжать расходы в кампании 2028 года, а Guardrails Alliance — противодействовать кандидатам, которых поддерживает индустрия ИИ.

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